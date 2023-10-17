ВСУ заявляют, что ночью уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в Бердянске и Луганске.

Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Потери в живой силе РФ, как заявляется, составили десятки погибших и раненых.

Российские паблики пишут, что удар наносился американскими ракетами ATACMS, о передаче которых не сообщалось. Подтверждений этой информации нет.

В сети публиковали предположительное видео удара по базированию российских вертолетов под Луганском.

Телеканал ВВС предположил, что удар наносился ракетами ATACMS, основываясь на заявлениях российских военных телеграм-каналов и опубликованных ими фото обломков.

Расстояние от линии фронта до аэродромов составляет около 100 км. На такое расстояние Украина могла ударить модернизированными зенитными ракетами комплекса С-200 или баллистической ракетой "Точка У". При налете на аэродромы имеет смысл использовать кассетные или осколочные боевые части. Кассетными оснащены ATACMS и "Точка У", фугасно-осколочными — С-200 и "Точка У".

ATACMS можно почти наверняка определить по ее характерной траектории и совершению маневров. А также по характеру осколков или поражающих элементов. В этом смысле РФ хорошо знакома с особенностями ракет советского производства.

Баллистические ракеты довольно трудно перехватить, хотя современные российские комплексы ПВО способны на это. Вероятно, войска РФ были не готовы к такому удару. Теперь ПВО на таких объектах может быть усилена.

Напомним, что утром стало известно, но без подробностей, что ВСУ нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. Тогда сообщалось о двух пораженных вертолетах.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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