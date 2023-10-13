В Херсонской области приняли решение о расширении перечня населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Российский террор не прекращается. И только за прошедшие сутки вражеские удары унесли жизни двух человек. Шесть раненых. Среди пострадавших – ребенок. Поэтому совместно с военными и правоохранителями было принято решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми. Это Станислав, Широкая Балка, Александровка", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что и эвакуация, и проживание на новом месте - бесплатны. Также Прокудин назвал номер контакт-центра 0800 101 102, по которому можно задать все интересующие вопросы.

Ранее в Мининтеграции сообщили, что из прифронтовых регионов принудительно переселили в более безопасные места уже 856 детей.

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