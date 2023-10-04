С апреля из прифронтовых регионов принудительно переселили в более безопасные места проживания 856 детей.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Речь идет об обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями. Такая эвакуация была объявлена из некоторых населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей по соображениям безопасности.

В частности, в пределах трех принудительных эвакуаций из 34 населенных пунктов Донбасса в безопасные регионы эвакуированы 524 ребенка с сопровождающими.

На Харьковщине в этом году уже были проведены две обязательные эвакуации детей с их родителями. В апреле-мае из 17 населенных пунктов Купянского района было эвакуировано 79 детей.

В июле-августе из города Волчанск и девяти сел Волчанского городского территориального общества Чугуевского района Харьковской области было перемещено 194 ребенка.

В августе-сентябре из поселка городского типа Степногорск Васильевского района и четырех населенных пунктов Пологовского района Запорожской области было эвакуировано 59 детей с сопровождающими лицами.

Эти решения были приняты областными военными администрациями по согласованию с органами военного командования.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области из пяти населенных пунктов принудительно эвакуируют детей.

А также, что глава Харьковской области допустил принудительную эвакуацию детей из Купянского района.