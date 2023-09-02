Всемирный банк выделил Украине 232 млн долларов на восстановление жилых домов, пострадавших от российских обстрелов.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции Украины в своём телеграм-канале.

"В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения", - сообщает ведомство.

Финансирование позволит провести ремонт - например, заменить окна или починить крышу. Всего в рамках проекта планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах.

"По данным Всемирного банка, из-за войны в Украине пострадало около 1,4 миллиона домов, в которых проживают 3,5 миллиона человек. Общая стоимость причиненного ущерба оценивается более чем в 50 млрд долларов. Проект призван помочь восстановить две трети повреждённых домов в нашей стране, которые считаются пригодными для ремонта", - сообщает ведомство.

Напомним, Всемирный банк выделил Украине кредит в 610 миллионов долларов на зарплаты и коммунальные услуги.

Мы также сообщали, что Всемирный банк выделит 50 млн долларов на восстановление транспортной сети Украины.