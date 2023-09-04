Начальник Купянской военной администрации заявил, что более 4 тысяч местных жителей отказались от эвакуации. Также в громаде в настоящее время остается более 400 детей.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Под эвакуацию попали три населенных пункта громады. Это Ковшаровка, Купянск-Узловой и левый берег города Купянск. Это район Заосколья, там проживает более 6 тысяч человек. Вот из этих 6 тысяч более 700 человек выехали. Более 4 тысяч официально написали заявления об отказе от эвакуации", - рассказал Беседин.

По его словам, как правило, люди аргументируют отказ уезжать нежеланием бросать дома и хозяйство.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Люди должны выехать из 37 населенных пунктов.

Ранее жителей Купянского района Харьковской области призывали "принять решение" о временном выезде на безопасные территории Харьковской области и других областей.

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