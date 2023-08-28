В двух районах Запорожской области сегодня планируют объявить обязательную эвакуацию детей - Васильевском и Пологовском.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области - Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", - сказала Верещук.

Отметим, что эти районы находятся западнее и восточнее Работино, в районе которого сейчас идут самые ожесточенные бои на запорожском фронте.

Ранее в Харьковской области уже проводили принудительную эвакуацию детей.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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