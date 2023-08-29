В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей.

Об этом сообщает в Фейсубке пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Эвакуация идет в городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорске, а также деревнях Преображенке, Егоровке и Новопавловке. Все эти населенные пункты находятся недалеко от Работино, в районе которого сейчас идут самые ожесточенные бои на южном фронте.

Из-за постоянных обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 взрослых, сопровождающих их, а также маломобильные лица.

Ранее эту эвакуацию анонсировала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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