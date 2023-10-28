Утром 28 октября российские военные обстреляли центр Херсона. Повреждены частные дома, получила ранения 80-летняя женщина.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В результате утренних обстрелов Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе были повреждены частные дома, возникли пожары", - написал он.

80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга, ей оказана медицинская помощь.

Также глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что за минувшие сутки россияне совершили 90 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, один из них – ракетный. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

"Зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсона. Попадания были в Бериславском районе. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздания и магазины в Херсоне. Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения", - написал глава ОВА.

Появилось видео вчерашнего обстрела Херсона. В результате которого, пострадали семь человек, повреждены десятки домов.

Ранее мы писали, что ночью силами ПВО было уничтожено три российские ракеты над Днепропетровской областью.

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