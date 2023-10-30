Россияне перешли к наступлению под Бахмутом — Сырский
Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью изданию "Интерфакс-Украина".
"В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешёл от обороны к активным действиям", — сказал Сырский.
По его словам, россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. На отдельных участках используются штурмовые группы из отрядов "Шторм Z".
Сырский сообщил, что обсудил с командирами на местах действия ВСУ по сдерживанию противника.
Ранее командующий сообщал, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.
"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", — сказал Сырский.
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