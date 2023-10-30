Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешёл от обороны к активным действиям", — сказал Сырский.

По его словам, россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. На отдельных участках используются штурмовые группы из отрядов "Шторм Z".

Сырский сообщил, что обсудил с командирами на местах действия ВСУ по сдерживанию противника.

Ранее командующий сообщал, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.

"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", — сказал Сырский.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

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