Сегодня ночью ВСУ поразили российскую систему ПВО на западном побережье Крыма. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram-канале.

"В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Российские паблики писали о ракетном ударе по ракетно-зенитному полку ПВО недалеко от села Оленевка, в результате которого ранены 17 военнослужащих РФ.

Напомним, накануне в России заявили о поражении 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. Украина этого не подтверждала.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

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