Подводные дроны, которыми Украина ударила по Крымскому мосту 17 июля, были разработаны при поддержке ЦРУ и других западных спецслужб.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Первый подрыв моста с помощью взрывчатки в фуре Украина организовала сама, а американцы "выразили обеспокоенность" по этому поводу. Но потом "эти опасения, по-видимому, рассеялись", и спустя девять месяцев второй удар совершался уже при поддержке США.

"СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб", — говорится в статье.

Напомним, первый подрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку под видом другого груза. В ФСБ практически сразу заявили, что за преступлением стоят власти Украины.

Ночью 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Пострадала девочка, ее родители погибли.

Как мы писали, в этой же статье WP сообщила, что Дарью Дугину и Владлена Татарского взорвала СБУ. Также в материале рассказывается о сотрудничестве СБУ с ЦРУ и британской разведкой.