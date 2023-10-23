The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что дочь главного идеолога "русского мира" Дарью Дугину взорвала СБУ.

По данными издания, компоненты бомбы удалось провести через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь.

Сообщается, что к этой и другим операциям СБУ готовилась почти 10 лет - после аннексии Крыма - в тесном сотрудничестве с ЦРУ. На эту подготовку США якобы потратили десятки миллионов долларов, предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев на объектах в Украине и США, построили новые штаб-квартиры для украинской военной разведки, предоставили огромный массив разведданных.

По данным издания, к подрыву российского военкора Владлена Татарского также причастна СБУ.

Чиновники анонимно говорят, что ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Однако "склонность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав обеспокоенность по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне".

"У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать. Люди, которые запускают ракеты. Люди, которые зверствовали в Буче", - заявил высокопоставленный чиновник СБУ.

Он называет убийство дочери Дугина "очень циничным".

"Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины", – сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

Он сравнивает СБУ с израильским Моссадом 1970-х годов, когда ему приписывали множество убийств в других странах.

Поскольку американцы опасались, что у РФ много агентов в СБУ, в спецслужбе было создано два новых управления: пятое и шестое, направленное на сотрудничество с британской MI6.

Новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ. Планировалось сформировать подразделения, "способные действовать в тылу линии фронта и работать как тайные группы".

При этом и Киев, и Вашингтон стремились "сохранять дистанцию ​​между ЦРУ и смертоносными операциями" СБУ. После некоторых из них американцы выражали свое возражение, но поддержку продолжали.

"Мы никогда не привлекали наших международных партнеров к тайным операциям, особенно за линией фронта", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник СБУ.

Также Украина всегда избегала использования оружия и оборудования американского происхождение.

"У нас было много ограничений в оперативной работе с украинцами. Акцент был сделан больше на безопасных коммуникациях и поиске новых потоков разведывательной информации внутри РФ, а не на "вот как взорвать мэра", - заявил бывший сотрудник американской разведки.

Однако источники издания говорят, что границы иногда "были размыты". И украинцы стали скрывать отдельные операции от американцев.

При этом, хотя данное сотрудничество началось еще после 2014 года, только в прошлом году Украина была исключена из списка "небратских" стран агентства, которые представляют угрозу безопасности. Там Украина находилась со времен холодной войны.

Ранее мы писали о том, что спецслужбы США начали подозревать, что за убийством Дарьи Дугиной стоят власти Украины.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной, как написали в The New York Times.