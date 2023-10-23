Дарью Дугину взорвала СБУ, спрятав бомбу в клетке для кошки - The Washington Post
The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что дочь главного идеолога "русского мира" Дарью Дугину взорвала СБУ.
По данными издания, компоненты бомбы удалось провести через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь.
Сообщается, что к этой и другим операциям СБУ готовилась почти 10 лет - после аннексии Крыма - в тесном сотрудничестве с ЦРУ. На эту подготовку США якобы потратили десятки миллионов долларов, предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев на объектах в Украине и США, построили новые штаб-квартиры для украинской военной разведки, предоставили огромный массив разведданных.
По данным издания, к подрыву российского военкора Владлена Татарского также причастна СБУ.
Чиновники анонимно говорят, что ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Однако "склонность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав обеспокоенность по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне".
"У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать. Люди, которые запускают ракеты. Люди, которые зверствовали в Буче", - заявил высокопоставленный чиновник СБУ.
Он называет убийство дочери Дугина "очень циничным".
"Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины", – сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.
Он сравнивает СБУ с израильским Моссадом 1970-х годов, когда ему приписывали множество убийств в других странах.
Поскольку американцы опасались, что у РФ много агентов в СБУ, в спецслужбе было создано два новых управления: пятое и шестое, направленное на сотрудничество с британской MI6.
Новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ. Планировалось сформировать подразделения, "способные действовать в тылу линии фронта и работать как тайные группы".
При этом и Киев, и Вашингтон стремились "сохранять дистанцию между ЦРУ и смертоносными операциями" СБУ. После некоторых из них американцы выражали свое возражение, но поддержку продолжали.
"Мы никогда не привлекали наших международных партнеров к тайным операциям, особенно за линией фронта", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник СБУ.
Также Украина всегда избегала использования оружия и оборудования американского происхождение.
"У нас было много ограничений в оперативной работе с украинцами. Акцент был сделан больше на безопасных коммуникациях и поиске новых потоков разведывательной информации внутри РФ, а не на "вот как взорвать мэра", - заявил бывший сотрудник американской разведки.
Однако источники издания говорят, что границы иногда "были размыты". И украинцы стали скрывать отдельные операции от американцев.
При этом, хотя данное сотрудничество началось еще после 2014 года, только в прошлом году Украина была исключена из списка "небратских" стран агентства, которые представляют угрозу безопасности. Там Украина находилась со времен холодной войны.
Ранее мы писали о том, что спецслужбы США начали подозревать, что за убийством Дарьи Дугиной стоят власти Украины.
При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной, как написали в The New York Times.