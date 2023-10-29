В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма.

Атака произошла этой ночью, сообщили в минобороны РФ.

Украина этого не подтверждала.

Также сегодня ночью в Краснодарском крае РФ горел Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Местные паблики пишут, что накануне раздался взрыв беспилотника. Власти этого не подтверждали.

Ранее мы писали, что МИД РФ заявил, что в ходе атаки БПЛА 26 октября один из них врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, еще два упали на комплекс административных зданий станции.

Также в начале октября в России заявляли об атаке дронов на объекты инфраструктуры в Курской области, в результате чего произошло обесточивание десятков населенных пунктов.

Война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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