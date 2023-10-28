МИД РФ утверждает, что в ходе атаки БПЛА 26 октября один из них врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, два упали на комплекс административных зданий станции.

Украина этих данных не подтверждала.

Вчера Курская АЭС заявляла, что пострадавших и разрушений в ходе атаки беспилотников не было.

Напомним, ранее российское минобороны заявляло, что российская ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью в районе Курчатова, который находится рядом с Курской АЭС.

В сентябре также сообщалось об атаке дрона вблизи Курской АЭС. По данным местных властей, в результате атаки беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания.

Война в Украине идет уже 612-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается окружить Авдеевку. Военные паблики сообщают, что пользуясь плохой погодой, россияне укрепили свои позиции на захваченном недавно терриконе. В Запорожской области идут встречные бои возле Вербового и Новопрокоповки, ВСУ улучшили свое тактическое положение у Нестерянки и Копаней. Также россияне атакуют к северо-западу от Бахмута и на Лимано-Купянском направлении.

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