Минобороны РФ заявляет, что сегодня утром над Черным морем в районе Адлера и Сочи были сбиты два беспилотника.

В российских пабликах пишут, что в Адлере слышали несколько взрывов, а у некоторых местных жителей пропадал свет.

По словам очевидцев, было слышно 5-6 взрывов.

Ранее в России заявляли о поражении украинского беспилотника в 10 км от юго-западного побережья Крыма.

Также мы писали, что в начале октября под Белгородом дроны поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф".

Война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются активные атаки в районе Авдеевки. По данным Deep State, на северном фланге россияне в районе Красногоровки имеют продвижение. В ВСУ сообщили, что основные обстрелы сейчас идут под Авдеевкой. Под Марьинкой противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки. Также вчера были подбиты два корабля РФ экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.