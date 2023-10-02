Китай после начала войны практически не осуществлял прямых поставок беспилотников Украине.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

С марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили Киеву ни одного беспилотника, а за январь-август 2023 года из Китая в Украину было ввезено всего пять БПЛА.

При этом до начала полномасштабной открытой войны, в январе-феврале 2022 года, Украина закупила у КНР порядка 530 БПЛА на 904 тысячи долларов.

Ранее в западных СМИ появилось сообщение, что украинские военные испытывают нехватку комплектующих для дронов из-за ограничений со стороны Китая.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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