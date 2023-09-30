Украинские военные испытывают нехватку комплектующих для дронов из-за Китая, что даёт преимущество россиянам на поле боя.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Китайские поставщики сократили свои продажи 1 сентября, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие экспорт компонентов дронов", - говорится в статье.

Тем не менее, украинские волонтёры ищут "все возможные способы экспорта дронов из Китая", поскольку это самый крупный их производитель в мире.

Но китайские фирмы теперь требуют от покупателей из Украины использовать сложную сеть посредников, аналогичную той, что использовала РФ, дабы обойти западный экспортный контроль.

"Эти препятствия увеличивают преимущество России", - пишет NYT.

По данным таможенной отчётности, прямые поставки китайских дронов в Украину с января по июнь составили эквивалент чуть более 200 000 долларов. За тот же период Москва закупила аналогичных дронов на 14,5 миллионов долларов.

Поэтому Киеву приходится искать всё более изощрённые способы обходных поставок, включая контрабанду, пишет издание.

Перед этим в CNN предположили, что Киев потратит $1,5 млрд на ракеты и беспилотники для ударов по территории РФ.

Мы также сообщали, что Украина увеличит производство дронов для ударов по российским кораблям.