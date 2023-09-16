Помощник руководителя Пентагона по вопросам закупок Уильям ЛаПлант сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки промышленные 3D-принтеры. С их помощью можно печатать запчасти к военной технике на поле боя.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, в прошлом месяце 3D-принтеры доставили в Украину. Обучение по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.

ЛаПлант считает, что появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически производить детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях”, - отметил представитель Пентагона.

ЛаПлант также сообщил, что после начала российского вторжения украинцы стали самостоятельно печатать 3D запчасти. Он намекнул, что у них не было соответствующих разрешений, но страны союзники помогли Украине в этой ситуации.

Напомним, к концу сентября в Украине начнет работу новая команда Пентагона для мониторинга использования американской помощи.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.