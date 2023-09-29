Румыния стягивает системы ПВО к границе с Украиной для защиты от атак российских беспилотников.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, румынские военные организуют в приграничных районах дополнительные наблюдательные посты и патрули.

Эти меры, наряду с развертыванием в Румынии еще четырех истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны вдоль украинской границы, отражают растущую обеспокоенность Бухареста тем, что война может перекинуться на его территорию, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что в приграничных районах Румынии строят бомбоубежища на случай падения российских беспилотников.

Также Бухарест призывал жителей сел, граничащих с Одесской областью, прятаться в укрытиях во время атак РФ.

В то же время власти Румынии успокаивали своих граждан из-за участившихся падений российских дронов на территорию страны.

В сентябре на территории Румынии неоднократно находили обломки российских дронов. Это стало результатом атак РФ на дунайские порты, через которые Украина отправляет на экспорт зерно.

После этого в Румынии заявили о готовности сбивать российские беспилотники.