Румыния стягивает к границе с Украиной системы ПВО в связи с угрозой атак российских беспилотников - Reuters
Румыния стягивает системы ПВО к границе с Украиной для защиты от атак российских беспилотников.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Кроме того, румынские военные организуют в приграничных районах дополнительные наблюдательные посты и патрули.
Эти меры, наряду с развертыванием в Румынии еще четырех истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны вдоль украинской границы, отражают растущую обеспокоенность Бухареста тем, что война может перекинуться на его территорию, отмечает агентство.
Ранее стало известно, что в приграничных районах Румынии строят бомбоубежища на случай падения российских беспилотников.
Также Бухарест призывал жителей сел, граничащих с Одесской областью, прятаться в укрытиях во время атак РФ.
В то же время власти Румынии успокаивали своих граждан из-за участившихся падений российских дронов на территорию страны.
В сентябре на территории Румынии неоднократно находили обломки российских дронов. Это стало результатом атак РФ на дунайские порты, через которые Украина отправляет на экспорт зерно.
После этого в Румынии заявили о готовности сбивать российские беспилотники.