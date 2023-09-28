Евросоюз предупредил, что может запретить продажу некоторых компонентов Турции и другим странам, где Иран и Россия закупают детали для беспилотников.

Об этом пишет The Guardian.

Ранее в печати произошла утечка 47-страничного украинского документа, в котором утверждалось, что за три месяца Россия использовала в военных действиях 600 БПЛА, в которых были обнаружены западные детали, и содержался призыв нанести удары ракетами большой дальности по заводам в России, Иране и Сирии.

Исходя из таможенной информации, почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

"Это означает, что мы должны внимательно следить за иностранными операторами, которые реэкспортируют товары, попавшие под санкции ЕС, без ведома экспортера из Евросоюза. Для этого мы заручились поддержкой властей третьих стран, чтобы убедиться, что товары из ЕС не попадают в Россию.

Эта инициатива принесла первые ощутимые результаты, был составлен приоритетный список санкционных товаров, которые третьи страны не должны экспортировать в Россию.

Однако в некоторых случаях эти дипломатические усилия могут оказаться недостаточными. Тогда ЕС рассмотрит запрет на экспорт ряда изделий в эти страны", - сообщил представитель Еврокомиссии The Guardian.

Напомним, по данным ГУР, РФ хочет произвести до конца года 1 300 "Шахедов" на своей территории.

При этом в Воздушных силах считают, что в России производят дроны Shahed для отвлечения внимания от Ирана.