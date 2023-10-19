Восстановленный после повреждений во время июльской атаки Керченский мост сможет ограниченно обеспечивать российские перевозки во временно оккупированный Крым, а также потребует значительных ресурсов РФ для защиты от новых атак.

Такое мнение высказывает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В отчете говорится, что 14 октября российский вице-премьер-министр Марат Хуснуллин заявил, что Россия досрочно завершила ремонт Керченского моста после повреждения, которое он получил в результате украинской атаки.

"Хотя мост полностью пригоден к использованию, это использование остается ограниченным теми мерами, которые задействовали после первой украинской атаки на него в октябре 2022 года. Грузовики и бензовозы продолжают перевозить паромами. При этом мост и дальше остается крайне важным для того, чтобы Россия могла удерживаться в оккупированном Крыму и подвозить ресурсы для своих сил на юге Украины", - считает британская разведка.

В то же время, по данным разведки, Керченский мост "почти точно" стал значительной проблемой для РФ ввиду того, что требует постоянной комплексной защиты, в том числе прикрытия системами ПВО и привлечения специалистов, которых Россия могла бы развернуть для какой-то другой задачи.

"Уверенность российских сил безопасности в их способности защитить эту большую и уязвимую структуру и дальше будет под угрозой из-за изобретательности украинской армии и спецслужб", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж. Предполагается, что таким образом войска РФ ставят заслон против украинских морских дронов, которые снова могут атаковать мост.

Ранее в ВСУ заявляли, что Крымский мост после полученных повреждений уже не будет функционировать в прежнем режиме. Кроме того, ему осталось не так много времени существовать.