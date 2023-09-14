Россияне открыли движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в результате атаки дронов в июле.

Об этом написал в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!" - сказано в посте Хуснуллина.

"Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября", - добавил вице-премьер.

На прошлой неделе Хуснуллин обещал, что движение по части Крымского моста, поврежденной в результате взрыва в ночь на 17 июля, будет запущено в течение ближайших десяти дней.

Между тем в ВСУ считают, что Крымский мост после полученных повреждений уже не будет функционировать в прежнем режиме. Кроме того, ему осталось не так много времени существовать.