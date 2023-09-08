Движение по части Крымского моста, поврежденной в результате взрыва в ночь на 17 июля, будет запущено в течение ближайших десяти дней.

Об этом заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин после своего выступления на церемонии открытия участка федеральной трассы М-12. Его слова приводят российские СМИ.

Как сказал Хуснуллин, новый пролет моста уже поставлен и смонтирован. В настоящее время специалисты проводят финальные работы, делают освещение и ставят ограждения.

"Мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя — десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим", — пообещал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что после возобновления автомобильного движения по поврежденному участку моста работы на переправе продолжатся: специалисты приступят к восстановлению действующей части Крымского моста. Сроки окончания этих работ неизвестны.

Ранее сроком восстановления моста после июльского удара называлось 31 декабря.

Позавчера уже появились спутниковые снимки Крымского моста с новым пролетом взамен рухнувшего при июльской атаке.