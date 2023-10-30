В России заявили о ночной атаке двух морских беспилотников в Крыму
Министерство обороны РФ заявляет об атаке двух морских дронов по временно оккупированному Крыму в ночь на 30 октября.
Сообщается, что им было нанесено "огневое поражение". Местные Telegram-каналы писали о звуках стрельбы из стрелкового оружия в Севастополе и дыме в районе Северной бухты.
Назначенные РФ "власти" Крыма заявили, что это была дымовая завеса в целях маскировки.
Между тем с утра российские оппозиционные паблики пишут, что ночью также была ракетная атака на ракетно-зенитный полк ПВО недалеко от села Оленевка на западе полуострова, в результате которой ранены 17 военнослужащих РФ.
Российские новостные паблики также сообщили о ракетной атаке. Сообщается, что повреждены 5 единиц техники. Они пишут, что предположительно это была ракета ATACMS.
Подтверждений этой информации на данный момент нет.
По атаке морских дронов сообщается, что поражен был только один, второй развернулся и уплыл. Они пытались атаковать порт Севастополя.
Напомним, накануне в России заявили о поражении 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. Украина этого не подтверждала.
Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.