Министерство обороны РФ заявляет об атаке двух морских дронов по временно оккупированному Крыму в ночь на 30 октября.

Сообщается, что им было нанесено "огневое поражение". Местные Telegram-каналы писали о звуках стрельбы из стрелкового оружия в Севастополе и дыме в районе Северной бухты.

Назначенные РФ "власти" Крыма заявили, что это была дымовая завеса в целях маскировки.

Между тем с утра российские оппозиционные паблики пишут, что ночью также была ракетная атака на ракетно-зенитный полк ПВО недалеко от села Оленевка на западе полуострова, в результате которой ранены 17 военнослужащих РФ.

Российские новостные паблики также сообщили о ракетной атаке. Сообщается, что повреждены 5 единиц техники. Они пишут, что предположительно это была ракета ATACMS.

Подтверждений этой информации на данный момент нет.

По атаке морских дронов сообщается, что поражен был только один, второй развернулся и уплыл. Они пытались атаковать порт Севастополя.

Напомним, накануне в России заявили о поражении 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. Украина этого не подтверждала.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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