Удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Краснодарском крае России сегодня ночью - это операция СБУ.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе.

Предприятие атаковали два беспилотника. Как утверждается, в результате было поражено несколько новых установок и несколько резервуаров с нефтью.

Отметим, что о длительном горении и масштабных пожарах в течение дня в районе НПЗ не сообщалось. То есть огонь успели потушить ночью, чего бы не было при горении нефтяных резервуаров.

Также публикуется новое видео с последствиями взрыва на заводе.

Ранее мы писали, что в России сегодня заявили о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. Также там сообщили, что сегодня ночью в Краснодарском крае РФ горел Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Между тем война в Украине идет уже 613-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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