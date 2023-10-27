Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев утверждает, что покушение на бывшего народного депутата Олега Царёва было совершено по указанию СБУ.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину (который, слава Богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны", — сообщил Бондарев.

Он добавил, что сейчас Царев находится в реанимации, где борется за жизнь.

Украинские СМИ со ссылкой на источник тоже пишут, что покушение на Царева — это спецоперация СБУ.

"Он давно был в списке предателей, ответивших за свои преступления. Царев – абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — заявил информированный источник.

Детали спецоперации СБУ не разглашаются. Известно только, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия, его состояние тяжелое.

Напомним, сегодня утром стало известно, что на бывшего народного депутата Украины, перешедшего на сторону РФ, было совершено нападение около его места жительства в Ялте.

Мы подробно писали о Царёве и о покушении на него.