Интернет-пользователи вспомнили радиоэфир Владимира Соловьева, в котором он предупреждал Олега Царева о том, что ему не нужно влезать в игры между российскими силовиками.

Фрагмент этого эфира публикуют телеграм-каналы.

"Олег, я к тебе хорошо отношусь, но успокойся чуть-чуть, а главное не играй в игры между российскими силовыми структурами. Потому что они между собой договорятся. А те, кто окажутся между ними, могут превратиться в труху", - сказал Соловьев.

Это видео подается как обоснование версии, по которой покушение на Царева организовали российские спецслужбы.

Судя по новостям в бегущей строке, обращение Соловьева прозвучало еще 7 декабря 2022 года.

Царев действительно с конца прошлого года много критиковал власти и командование РФ за ход войны в Украине. Но в последние месяцы он начал высказываться намного более осторожно.

Никаких особо важных разоблачений не было и во вчерашнем эфире Царева на канале "Царьград". Наоборот, он говорил, что армия РФ станет "сильнейшей в мире".

Напомним, сегодня утром стало известно, что на бывшего народного депутата Украины, перешедшего на сторону РФ, совершено нападение около его места жительства в Ялте.

Мы подробно писали о Царёве и о покушении на него.