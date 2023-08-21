Суд избрал меру пресечения подозреваемым в попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Об этом сообщает полиция Киева.

На время досудебного расследования подозреваемые будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Следующие десять лет они могут провести в тюрьме.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Киеве была предотвращена попытка покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Также мы писали о том, полиция сообщила подробности попытки покушения на замглаву Госналоговой службы.

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