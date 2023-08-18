Нацполиция подтверждает попытку покушения на замглаву Госналоговой службы Украины и сообщает подробности.

Подозреваемых задержали, когда они с битами уже направлялись в сторону замглавы налоговой службы, когда он вышел из подъезда своего дома.

Задержанными оказались ранее судимые 27-летний и 31-летний граждане. При себе у них было фото жертвы и его автомобиля.

Личность заказчика устанавливается.

Откуда силовики получили информацию о подготовке покушения, они не уточняют.

Ранее глава налогового комитета Гетманцев в комментарии "Стране" предположил, что "многим не нравится", что за полтора года было приостановлено более тысячи организованных преступных схем и целые кланы лишились заработка. Это могло быть причиной "заказа".

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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