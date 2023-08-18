Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в комментарии "Стране" рассказал свою версию покушения на замглаву Госналоговой службы Украины.

"Что касается организатора – очевидно, что то, что полтора года происходит в налоговой, многим не нравится. Более тысячи организованных преступных схем приостановлены и переданы в БЭБ. Целые "уважаемые" семьи-кланы лишены пищевой базы, уволены более сотни известных высокопоставленных чиновников, у спиртзаводов оторваны лицензии, а производители табака принуждаются к уплате в бюджет. Это вызывает сопротивление, уровень которого вы видите по объемам заказных материалов в СМИ в отношении меня и руководства налоговой", — говорит Гетманцев.

По его словам, конкретные фамилии заказчиков назовет следствие.

"Покушение – это уже переход на другой уровень противостояния. Хочу при случае обратиться к кланам. Мы не остановимся и нас действительно больше, чем вам кажется и мы значительно мощнее, чем вам бы хотелось. Конкретные фамилии заказчиков предоставит уголовный розыск", — заявил Даниил Гетманцев.

Он также добавил, что непосредственно ему угроз не поступало.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Киеве произошло покушение на убийство замглавы налоговой службы.

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