Состояние бывшего нардепа Украины, передешего на сторону РФ, Олега Царёва после покушения по-прежнему тяжёлое, может возникнуть необходимость его транспортировки в Москву.

Об пишут российские телеграм-каналы.

Сообщают, что к настоящему времени его реанимировали после огнестрельного ранения — в Царёва стреляли ночью возле санатория в Ялте, где он жил.

По имеющимся данным, в последнее время перед покушением друзья и родственники убеждали Царева нанять себе охрану, но он игнорировал их советы и продолжал ходил один. Что побудило их давали ему такие советы, не уточняется.

Мы также сообщали, что известно о бывшем нардепе Царёве, которого тяжело ранили в Крыму.

"Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", — говорится в его официальном телеграм-канале.

Ранее В Новой Каховке подорвали авто "секретаря" городского отделения "Единой России" Владимира Малова. Заявлялось, что его госпитализировали в тяжёлом состоянии, от полученных ранений он скончался.

Стало также известно, что под Мелитополем подорвали авто с владельцем кафе, где "гостеприимно кормили" россиян.