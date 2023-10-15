В Тегеране совершено покушение на высокопоставленного офицера разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Акики.

Об этом сообщает la Repubblica.

Отмечается, что ранение тяжелое, он сейчас находится в реанимации.

Напомним, США получили разведданные о том, что ключевые иранские чиновники не знали о готовящемся нападении ХАМАСа на Израиль. По словам официальных лиц США и еще одного представителя на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты, Израиль и ключевые региональные союзники не нашли доказательств того, что Иран напрямую способствовал планированию нападения.

В то же время, президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС. По его мнению, за сегодняшней масштабной атакой палестинской группировки стоит Тегеран.

Ранее Иран отмежевался от причастности к нападению ХАМАС на Израиль. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что атаку устроили сами палестинцы, а не какие-либо сторонние силы.

В самом ХАМАСе тоже опровергают, что готовить операцию организации помогал Иран.

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