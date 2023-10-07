В оккупированной РФ Новой Каховке сегодня был убит "секретарь" городского отделения партии "Единой России" Владимир Малов. Его подорвали в автомобиле.

Об этом сообщили назначенные россиянами "власти" города.

Заявлялось, что Малова госпитализировали в тяжелом состоянии, от полученных ранений он скончался.

Ранее под Мелитополем подорвали авто с владельцем кафе, где "гостеприимно кормили" россиян. Вместе с погибшим в машине находились еще три человека.

А во время взрыва авто в Скадовске погиб "командир взвода ППС" Сергей Москаленко, который сотрудничал с россиянами. Его тело разорвало пополам. В машине с "полицейским" находились его жена и дочь. Они получили ранения.

Война в Украине идет уже 591-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Удар по Харькову, РФ тестирует свой Himars, Арестович прогнозирует конфликт Запада с Зеленским".

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