На временно оккупированной территории Луганской области взорвали "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

Сообщается, что его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения, но выжил. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

До 2008 года Афанасьевский был судьей Краснодонского городского районного суда Луганской области.

Российские источники информации о подрыве пока не сообщали.

Ранее мы писали, что в Каховке погиб назначенный РФ "глава" поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа. Он взорвался в автомобиле.

Также мы сообщали, что в оккупированном Старобельске Луганской области взорвали машину начальника местного "МРЭО" Аскяра Лайшева. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии, с ожогами 90% поверхности тела.

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