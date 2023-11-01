В среду, 1 ноября, в Украине идет 616-й день войны с Россией.

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1 ноября

07:00 Сегодня ночью в Хмельницком районе во время воздушной тревоги дважды были слышны взрывы. В области работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Спасибо силам ПВО за отличную работу. По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении гражданской инфраструктуры нет", - написал он.