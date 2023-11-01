Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 1 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего за сутки произошло 43 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области,

Бахмутском – в районе Клещеевки и Андреевки,

Авдеевском – в районах Северного и Первомайского,

Марьинском – в районах Марьинки,

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 59 авиаударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 3 ракеты Х-59 и 18 ударных БпЛА россиян.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит. Этой ночью Украина сбила 18 из 20 "Шахедов" и одну авиаракету Х-59. В Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод.

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