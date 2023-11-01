В Генштабе ВСУ сообщили, что происходит на фронте в первый день последнего месяца осени. Вечерняя сводка
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 1 ноября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего за сутки произошло 43 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области,
- Бахмутском – в районе Клещеевки и Андреевки,
- Авдеевском – в районах Северного и Первомайского,
- Марьинском – в районах Марьинки,
- Шахтерском – в районе Старомайорского.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 59 авиаударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила 3 ракеты Х-59 и 18 ударных БпЛА россиян.
Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит. Этой ночью Украина сбила 18 из 20 "Шахедов" и одну авиаракету Х-59. В Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод.
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