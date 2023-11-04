В пятницу, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций (ССО) Виктора Хоренко. Новым командующим назначен Сергей Лупанчук.

В тот же день в вечернем обращении Владимир Зеленский прокомментировал его увольнение и сообщил, что экс-командующий Силами специальных операций теперь будет работать в Главном управлении разведки.

После этого отставка Хоренко начала обрастать скандальными подробностями.

Сам Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. При этом, по его словам, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

"Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", - сказал Хоренко.

У Хоренко также спросили, были ли у него конфликты с Офисом президента или с кем-то из представителей командования. Он отказался это комментировать, но дал понять, что определенные моменты имели место быть: "пусть обозначенные лица дадут на это ответ".

В Офисе президента на следующий день прокомментировали скандал с отставкой командующего ССО и заявили, что президент уволил Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова, и что "такое представление было получено ОП согласно действующему законодательству".

Сегодня министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что Хоренко уволен по его представлению. Глава Минобороны Украины добавил, что экс-командующий теперь нужен "на другом направлении".

Этот конфликт ряд наблюдателей прокомментировал в контексте активизировавшихся слухов о противоречиях между Зеленским и Залужным (наличие которых в Офисе президента опровергают). Наблюдатели предположили, что это может быть "предупреждением" с Банковой о вероятности увольнения самого Залужного.

"Офис президента сознательно ослабляет влияние в армии Залужного. Зеленский боится Залужного как возможного конкурента на предстоящих выборах. Смена командующего ССО без согласования с главнокомандующим ВСУ может быть предупреждением о кадровых решениях как по другим высшим руководителям армии, так и по самому Залужному", - написал главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.