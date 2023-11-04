В Офисе президента Украины прокомментировали скандал с увольнением Владимиром Зеленским командующего Силами специальных операций Виктора Хоменко, которое, как заявил сам Хоменко, произошло без согласования с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Об этом рассказал замруководителя Офиса президента Роман Машовец в комментарии "Украинской правде".

"Президент уволил командующего ССО Хоменко по представлению министра обороны Рустема Умерова. Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству", - заявил Машовец.

Отметим, что этот конфликт ряд наблюдателей уже комментирует в контексте активизировавшихся слухов о противоречиях между Зеленским и Залужным (наличие которых в Офисе президента опровергают). И даже предполагают, что это может быть "предупреждением" о вероятности увольнения самого Залужного.

"Офис президента сознательно ослабляет влияние в армии Залужного. Зеленский боится Залужного как возможного конкурента на предстоящих выборах. Смена командующего ССО без согласования с главнокомандующим ВСУ может быть предупреждением о кадровых решениях как по другим высшим руководителям армии, так и по самому Залужному", - написал главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

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