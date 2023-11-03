Объявленная сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским отставка Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций начинает обрастать скандальными подробностями.

Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. При этом, по его словам, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

"Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", - сказал Хоренко.

Напомним, что вместо Хоренко командующим Силами специальных операций назначен Сергей Лупанчук.

Что касается самого Хоренко, то в сегодняшнем вечернем обращении Владимир Зеленский прокомментировал его увольнение и сообщил, что экс-командующий Силами специальных операций теперь будет работать в Главном управлении разведки.

Ранее президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ. От обязанностей командующего был освобожден Игорь Танцюра, который занимал эту должность с 15 мая 2022 года. Вместо него руководить территориальной обороной назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск, а до этого — заместителем командующего Сухопутных войск.