Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 3 ноября.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал замену главы Сил спецопераций ВСУ. Уволенный Виктор Хоренко будет работать в Главном управлении разведки. Рассказал о совещании по началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Сообщил о подписании закона о национальных сообществах (условие ЕС по вступлению), который даст дополнительные гарантии для этих сообществ.

Напомним, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины завершает выполнение всех требований Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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