Власть обдумывает проведение выборов. Фото: Дом

Президент Украины Владимир Зеленский "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной 2024 года.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время краткого интервью журналистам Sky News.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал он на брифинге.

Он добавил, что проведение выборов во время войны повлечёт за собой "беспрецедентные" проблемы.

Снимок публикации в Sky News

Ранее бывший советник Банковой Алексей Арестович объявил, что пойдёт на выборы президента Украины.

"Да, буду выдвигаться", — заявил Арестович, подтвердив, что опубликованные им ранее в Телеграм предложения по реформам являются основой его политической программы и будут дорабатываться в ходе обсуждений "со специалистами".

Мы также сообщали, что более 80% украинцев выступают против выборов во время войны. Более 60% - против голосования через Интернет

Напомним, спикер Рады Стефанчук называл пять условий для проведения выборов в Украине во время войны. Также он сказал, что обратился к парламентам других стран, чтобы изучить опыт проведения выборов во время боевых действий.

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