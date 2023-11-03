Президент Украины Владимир Зеленский "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной 2024 года.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время краткого интервью журналистам Sky News.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы", — сказал он на брифинге.

Он добавил, что проведение выборов во время войны повлечёт за собой "беспрецедентные" проблемы.

Ранее бывший советник Банковой Алексей Арестович объявил, что пойдёт на выборы президента Украины.

"Да, буду выдвигаться", — заявил Арестович, подтвердив, что опубликованные им ранее в Телеграм предложения по реформам являются основой его политической программы и будут дорабатываться в ходе обсуждений "со специалистами".

Мы также сообщали, что более 80% украинцев выступают против выборов во время войны. Более 60% - против голосования через Интернет.

Напомним, спикер Рады Стефанчук называл пять условий для проведения выборов в Украине во время войны. Также он сказал, что обратился к парламентам других стран, чтобы изучить опыт проведения выборов во время боевых действий.