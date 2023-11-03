Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Так, вместо ранее возглавлялвшего подразделения Сил Виктора Хоренко теперь ими будет руководить Сергей Лупанчук.

Ранее Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в СБУ Винницкой, Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что были уволены:

Анатолий Сандурский — с должности замглавы СБУ.

Анатолий Денисенко — с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.

Вместо Денисенко назначен Владимир Петриченко, который переведён с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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