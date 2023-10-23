Президент Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в руководстве СБУ.

Указы об этом появились на сайте президента.

Так, стало известно, что были уволены:

Анатолий Сандурский — с должности замглавы СБУ.

Анатолий Денисенко — с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.

Вместо Денисенко назначен Владимир Петриченко, который переведен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Также были назначены:

Андрей Швец — начальником Главного следственного управления.

Тамара Пашковская — начальником Управления по работе с личным составом.

Андрей Падалко — начальником Департамента хозяйственного обеспечения.

Ранее президент сменил главу Полтавской ОВА. До этого Филипп Пронин был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). А до этого работал на государственной службе, налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Также новый глава Полтавской ОВА был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга и Государственной службе финансового мониторинга.

Мы также сообщали, что Зеленский назначил новых зама председателя СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.