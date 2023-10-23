Владимир Зеленский. Фото - Фейсбук

Президент Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в руководстве СБУ.

Указы об этом появились на сайте президента.

Так, стало известно, что были уволены:

  • Анатолий Сандурский — с должности замглавы СБУ.
  • Анатолий Денисенко — с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.

Вместо Денисенко назначен Владимир Петриченко, который переведен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Также были назначены:

  • Андрей Швец — начальником Главного следственного управления.
  • Тамара Пашковская — начальником Управления по работе с личным составом.
  • Андрей Падалко — начальником Департамента хозяйственного обеспечения.

Снимок перечня указов президента на president.gov.ua

Ранее президент сменил главу Полтавской ОВА. До этого Филипп Пронин был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). А до этого работал на государственной службе, налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Также новый глава Полтавской ОВА был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга и Государственной службе финансового мониторинга.

Мы также сообщали, что Зеленский назначил новых зама председателя СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться