Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ Винницкой, Донецкой и Луганской областей
Президент Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в руководстве СБУ.
Указы об этом появились на сайте президента.
Так, стало известно, что были уволены:
- Анатолий Сандурский — с должности замглавы СБУ.
- Анатолий Денисенко — с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.
Вместо Денисенко назначен Владимир Петриченко, который переведен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Также были назначены:
- Андрей Швец — начальником Главного следственного управления.
- Тамара Пашковская — начальником Управления по работе с личным составом.
- Андрей Падалко — начальником Департамента хозяйственного обеспечения.
Ранее президент сменил главу Полтавской ОВА. До этого Филипп Пронин был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). А до этого работал на государственной службе, налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Также новый глава Полтавской ОВА был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга и Государственной службе финансового мониторинга.
Мы также сообщали, что Зеленский назначил новых зама председателя СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.