Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Полтавской областной военной администрации (ОВА).

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента.

Одним указом, под номером 685, Дмитрий Лунин уволен с должности временного исполняющего обязанности председателя Полтавской областной военной администрации.

Вторым указом Зеленский назначил на место Лунина Филиппа Пронина. Ранее Пронин был заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). А до этого работал на государственной службе, налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Также новый глава Полтавской ОВА был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга и Государственной службе финансового мониторинга.

Ранее президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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