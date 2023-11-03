Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "мощно" ответить на ночную атаку 40 беспилотников по Украине.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

"Последствия устраняются. Харьков... Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!" - написал президент.

Напомним, ночью 3 ноября из 40 запущенных РФ беспилотников "Шахед" силами украинской ПВО сбито 24. Также была сбита авиаракета Х-59 над Херсонской областью.

Мы писали, что ночью россияне ударили "Шахедами" по Харькову и области. Возник сильный пожар.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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