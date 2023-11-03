Ночью 3 ноября из 40 запущенных РФ беспилотников "Шахед" силами украинской ПВО сбито 24. Также была сбита авиаракета Х-59 над Херсонской областью.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атаки шли из Курской области и из района Приморско-Ахтарска (Ростовская область РФ).

"Дроны запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона", - заявили военные.

Кроме того, ПВО работала в западных областях, включая Львовскую (там дроны были зафиксированы, в частности, над Яворовым).

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал, что в регионе ночью было пять прилетов "Шахедов"

"Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", - написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

По его словам, еще 11 беспилотников удалось сбить.

Как сообщает МВД, обломки сбитого беспилотника упали и в Калушском районе Ивано-Франковской области. Ликвидирован пожар в общежитии.

Также губернатор Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе ночью был прилет беспилотников по территории инфраструктурного объекта. Было сбито два дрона.

"Пострадавших и сильных разрушений не зафиксировано", - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили "Шахедами" по Харькову и области. Возник сильный пожар.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.