Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил удар по судоремонтному заводу под Одессой. Пострадали два человека.

Об этом глава Одесской ОВА сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кипера, повреждены административное здание и техника предприятия. Возник пожар, который уже потушили.

Пострадавшие 62-летний мужчина и 57-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что под Одесской атакован судоремонтный завод. По его данным, были запущены шесть "Ониксов".

Напомним, сегодня ночью Украина сбила все 12 беспилотников "Шахед" и две ракеты Х-59, запущенных россиянами.

Сообщалось, что две ракеты были сбиты над Днепропетровской областью. Обломками повреждены дома и авто.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.