В понедельник, 23 октября, ночная атака "Шахедов" длилась более 3,5 часов.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

РФ выпустила дроны-камикадзе с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения ПВО.

Девять беспилотников было сбито в Одесской области, еще один - в Винницкой.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали.

Война в Украине идет уже 607-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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