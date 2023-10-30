Сегодня утром в Одессе прозвучало несколько взрывов. В городе и области объявили тревогу. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мониторинговые паблики сообщили о пуске "Ониксов" из Крыма.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что под Одесской атакован судоремонтный завод. По его данным, были запущены шесть "Ониксов".

Появились фото дыма, который поднимается с места прилета и виден из Одессы.

Напомним, сегодня ночью Украина сбила все 12 беспилотников "Шахед" и две ракеты Х-59, запущенных россиянами.

Ранее мы писали, что российские войска нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

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