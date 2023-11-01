Этой ночью россияне массированно атаковали "Шахедами" Полтавскую область. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируется. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Предприятие не работает", - добавил он.

Также он сообщил, что часть российских беспилотников наши защитники приземлили.

Также ночью в Хмельницком районе во время воздушной тревоги дважды были слышны взрывы.

Напомним, сегодня ночью во время очередной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 18 из 20 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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